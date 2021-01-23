Компания Sony выпускает анонсированный год назад смартфон Xperia Pro

Компания Sony выпускает анонсированный год назад смартфон Xperia Pro23.01.2021 23:11
Sony в 2021 году намерена выпустить смартфон, который был представлен в прошлом году.
Год назад были представлены Sony Xperia 1 II и Sony Xperia Pro, но если первый уже продается, то второй скоро должен поступит в продажу.
На серверах Sony появилась прошивка 58.0.A.9.116 для модели Sony Xperia Pro, а это указывает, что аппарат скоро начнут продавать.
Сам смартфон Sony Xperia Pro создан для блогеров. От Xperia 1 II он отличается более толстым корпусом и наличием шестнадцать 5G-антенн.
Сам аппарат создавался как помощник для записи видео, но он может служить как внешний экран для камеры.
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