Компания Sony сообщила о геймпад для пользователей с ограниченными возможностями

Sony специальный контролёр для людей с ограниченными возможностями выпустила с большой задержкой.

Устройство управления персонажем в играх получило название Access controller, при разработке он носил кодовое название Project Leonardo.

Access controller является максимально адаптированным контролером, в нем можно менять расположение кнопок, а также на одну кнопку назначать две функции.

Одновременно с серийной версии контролера был представлен специальный интерфейс, где можно полностью настроить Access controller. Также консоль PS5 позволяет одновременно использовать DualSense и Access controller. Sony пока не называет стоимость и дату выхода специального устройства.