Компания Sony разрабатывает три новых смартфона

Sony активно работает над новыми смартфонами. В базе IMEI появились три новые загадочные модели, что указывает на их скорый запуск.

Пока нет информации о характеристиках этих устройств, но известно, что они действительно существуют.

Последний раз Sony анонсировала два смартфона — Xperia 1 VI и Xperia 10 VI — в мае.

Теперь же появились новые номера моделей PM-1502-BV, PM-1503-BV и PM-1504-BV, но пока неясно, к каким именно устройствам они относятся.

Ожидается, что подробности о новых смартфонах станут известны в ближайшее время.

Источник: gizmochina.