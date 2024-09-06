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Компания Sony разрабатывает три новых смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Sony активно работает над новыми смартфонами. В базе IMEI появились три новые загадочные модели, что указывает на их скорый запуск.

Пока нет информации о характеристиках этих устройств, но известно, что они действительно существуют.

Последний раз Sony анонсировала два смартфона — Xperia 1 VI и Xperia 10 VI — в мае.

Теперь же появились новые номера моделей PM-1502-BV, PM-1503-BV и PM-1504-BV, но пока неясно, к каким именно устройствам они относятся.

Ожидается, что подробности о новых смартфонах станут известны в ближайшее время.

Источник: gizmochina.

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