Компания Sony представила программу «лояльности» PlayStation Stars с бонусами

Программа лояльности должна быть запущена в конце текущего года.

Sony представила программу лояльности PlayStation Stars, впрочем пока компания провела только анонс, но точной даты ее запуска не озвучила.

Участвовать в PlayStation Stars могут все желающие геймеры. Участники будут получать награды за активность в играх и накапливать баллы лояльности.

Эти баллы в дальнейшем можно будет менять на товары в магазине PS Store и пополнять личный кошелек.

Накопленные баллы также предложат менять на цифровые предметы коллекционирования, среди которых будут персонажи и игры от Sony.