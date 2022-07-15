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Компания Sony представила программу «лояльности» PlayStation Stars с бонусами

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Программа лояльности должна быть запущена в конце текущего года.

Sony представила программу лояльности PlayStation Stars, впрочем пока компания провела только анонс, но точной даты ее запуска не озвучила.

Участвовать в PlayStation Stars могут все желающие геймеры. Участники будут получать награды за активность в играх и накапливать баллы лояльности.

Эти баллы в дальнейшем можно будет менять на товары в магазине PS Store и пополнять личный кошелек.

Накопленные баллы также предложат менять на цифровые предметы коллекционирования, среди которых будут персонажи и игры от Sony.

PlayStation Stars
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