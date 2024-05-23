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Компания Sony представила новую линейку 4K LED-телевизоров Bravia 2

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Важной особенностью этих моделей является встроенная платформа Google TV, которая предоставляет доступ к широкому выбору контента.

Компания Sony представила новую линейку 4K LED-телевизоров Bravia 2

В состав линейки входят две модели: S25 с диагональю 55 и 65 дюймов, ориентированная на игровые возможности, и S20 с диагональю 43 и 50 дюймов, предназначенная для повседневного использования.

Телевизоры Bravia 2 оснащены LCD-панелями с разрешением 3840×2160 пикселей, обновлением экрана 60 Гц и поддержкой HDR10. Они работают на процессоре X1 Picture Processor с 16 ГБ памяти и современными алгоритмами для улучшения качества изображения.

В новых моделях Bravia 2 используются различные технологии, такие как 4K X-Reality PRO и Motionflow XR, которые обеспечивают плавность отображения картинки, а также Live Color, отвечающая за яркость цветов.

Для любителей игр доступны технологии ALLM, Auto HDR Tone Mapping и Auto Genre Picture Mode, специально разработанные для PlayStation 5.

Звук в телевизорах передается через направленные вниз динамики с открытой перегородкой, общей мощностью 20 Вт. Устройства поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth v5.0, а операционная система Android TV обеспечивает удобное управление.

Компания Sony представила новую линейку 4K LED-телевизоров Bravia 2

Особое внимание следует уделить поддержке Google TV, которая дает доступ к огромной библиотеке фильмов, включающей более 700 000 тайтлов.

Кроме того, наличие функций Apple Home Kit и AirPlay позволяет управлять контентом с устройств Apple. Для обеспечения безопасности телевизоров применяется технология X-Protection PRO, которая защищает от пыли, влаги, ударов молнии и перепадов напряжения.

В комплекте с телевизорами Bravia 2 поставляется пульт дистанционного управления с шестью горячими клавишами для быстрого доступа к популярным потоковым сервисам. Цены на новую линейку начинаются от $1152.

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