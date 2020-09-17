Компания Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II

Sony продолжает обновление своей линейки смартфонов, чтобы сосредоточиться на фотографии и видео с новым Xperia 5 II. Это младший брат очень высокого и странно дорогого Xperia 1 II, и этот новый телефон превосходит его в нескольких отношениях. Он дешевле — поступит в продажу 29 сентября за 949 долларов. Другое важное улучшение заключается в том, что Sony установила панель с частотой обновления 120 Гц.

Однако, как ни странно, Sony заявляет, что поставки не начнутся до 4 декабря, и, что еще более странно, он будет иметь 5G, но не будет работать с сетями 5G в США, как и Xperia 1 II.

Основная идея Xperia 5 II заключается в том, что это телефон с высоким экраном 21: 9, но относительно небольшим — 6,1 дюйма. Звучит громоздко, но, поскольку он такой высокий, его ширина составляет всего 2,68 дюйма. Это гораздо более компактный телефон, чем Xperia 1 II.

Он имеет довольно стандартные флагманские характеристики для 2020 года: процессор Snapdragon 865, аккумулятор на 4000 мАч и вышеупомянутый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Sony также придерживается двух фронтальных стереодинамиков и традиционного разъема для наушников, которые теперь официально классифицируются как исчезающие виды. Беспроводной зарядки нет.

Что касается камер, Xperia 5 II имеет стандартный набор из трех камер на задней панели. Сосредоточенность Sony на фотографии означает, что она предпочитает маркировать их эквивалентами фокусного расстояния 35 мм: 16 мм, 24 мм и 70 мм.

Sony утверждает, что является первым смартфоном, способным записывать замедленное движение со скоростью 120 кадров в секунду в 4K HDR. Мне будет любопытно посмотреть, как это работает, а также посмотреть, улучшит ли Xperia 5 II качество видео по сравнению с предыдущим. Профессиональное видео-приложение Sony позволяет полностью контролировать настройки видео и объединять клипы в проекты для упрощения редактирования.

На самом деле, линейка Xperia прославилась камерой благодаря автофокусу и скорости захвата. Как и Xperia 1 II, Xperia 5 II оснащен лучшей в своем классе системой автофокусировки Sony, которая фиксируется на глазах человека или домашнего животного и обеспечивает резкость фокусировки с удивительной скоростью — до 60 раз в секунду. Он также может выполнять серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду.

Возможно, самая интересная функция фотографии заключается в том, что вы можете настроить Xperia 5 II в качестве устройства прямой привязки для одной из новых беззеркальных камер Sony. Это не эквивалент полноценного USB-модема на настольном компьютере, но он намного быстрее и эффективнее, чем обычные решения Wi-Fi, предлагаемые в наши дни для камер.