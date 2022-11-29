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Компания Sony представила браслеты Mocopi с отслеживанием движений для метавселенной

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Sony разработала трекеры для создания персонажа в метавселенную.
Набор трекеров Mocopi состоит из шести датчиков весом 8 граммов, они одеваются на тело и синхронизируются с компьютером. После этого анимацию персонажа можно перенести в VRChat или на движок Unity.

Датчики крепятся на конечностях, голове, а также в районе поясницы.
Датчики отслеживают движение тела и переносят весь процесс в цифровой формат.

Набор был выпущен на фоне набирающих популярность виртуальных аватаров на YouTube, Twitch и других видеостриминговых сервисах. Комплект трекеров Mocopi появится в продаже в январе 2023 года по цене около 360 долларов.

Sony
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