Компания Sony представила браслеты Mocopi с отслеживанием движений для метавселенной

Sony разработала трекеры для создания персонажа в метавселенную.

Набор трекеров Mocopi состоит из шести датчиков весом 8 граммов, они одеваются на тело и синхронизируются с компьютером. После этого анимацию персонажа можно перенести в VRChat или на движок Unity.

Датчики крепятся на конечностях, голове, а также в районе поясницы.

Датчики отслеживают движение тела и переносят весь процесс в цифровой формат.

Набор был выпущен на фоне набирающих популярность виртуальных аватаров на YouTube, Twitch и других видеостриминговых сервисах. Комплект трекеров Mocopi появится в продаже в январе 2023 года по цене около 360 долларов.