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Компания Sony пообещала сохранить за собой 60% рынка датчиков изображений к 2025 году

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Sony ранее контролировала больше половины рынка датчиков изображений, но в прошлом году компания утратила свои позиции, и ее показатель упал до 43%.
В планах японской компании к 2025 году взять под свой контроль 60% рынка датчиков, используемых в фотоаппаратах и камерах смартфонов.

Самым сильным конкурентом Sony на глобальном рынке считается Samsung и китайская GalaxyCore.

Для того чтобы потеснить своих конкурентов, японская компания не будет сокращать инвестиции в разработку, а также планирует увеличить производственные мощности.

Для этого будет расширятся новейший завод в Нагасаки, который начал свою работу в 2021 году.

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