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Компания Sony может выпустить компактный смартфон Compact Xperia с гибким экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 186 Опубликовано

Через несколько лет у каждого крупного производителя смартфонов в модельном ряду будет как минимум один раскладной смартфон.

Следующей на очереди станет Sony, которая сейчас ведет разработку компактного раскладного смартфона, относящегося к линейке Xperia Compact.

Это позволит Sony не только возродить серию Xperia Compact, но также начать осваивать новый рынок.

Сейчас лидером на рынке раскладных смартфонов является Samsung, у этого корейского производителя есть Galaxy Z Flip5, который в сложенном состоянии помещается в любой карман, при этом в разложенном виде он предоставляет пользователю дисплей с диагональю 6,7-дюйма.

Про «раскладушку» от Sony пока ничего неизвестно, источник пока даже не называет приблизительную дату выхода.

Sony
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