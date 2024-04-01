Компания Skyworth начала продажи недорогих 4К телевизоров диагональю от 55 до 85 дюймов

Skyworth, известный производитель потребительской электроники, представил на китайском рынке свою новую серию 4K телевизоров A4E.

Телевизоры доступны для покупки в Китае через JD.com. Серия A4E представлена моделями различных размеров — от 55 до внушительных 85 дюймов, что делает их подходящими для самых разных жилых пространств и бюджетов.

Линейка A4E начинается с 55-дюймовой модели по конкурентоспособной цене в 2099 юаней (около 290 долларов). Далее следуют версия на 65 дюймов (2799 юаней, около 387 долларов), 75 дюймов (3599 юаней, в пересчете этот приблизительно 500 долларов) самая большая диагональ — 85 дюймов за 5599 юаней (около 774 долларов).

Несмотря на использование ЖК-панели, серия A4E получила дисплеи с частотой обновления в 120 Гц, что обеспечивает более плавное изображение при просмотре динамичного контента, а также раскрывает возможности современных игровых консолей.

Яркость в 400 нит обеспечивает четкое изображение, а цветовая гамма sRGB на 130% обещает яркие и точные цвета. Кроме того, значение Delta E менее 0,99 гарантирует точность цветопередачи на уровне мониторов, воспроизводя реалистичные изображения.

Для длительных сеансов просмотра серия A4E включает четырехкратную защиту глаз на аппаратном уровне, чтобы минимизировать утомляемость глаз. Технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) дополнительно улучшает впечатления от просмотра, уменьшая размытие движения.

В основе серии A4E лежит четырехядерный процессор, его дополнили 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и достаточно места для приложений и загруженного контента. Телевизоры работают на оболочке Cool Open System 9.2.

Skyworth оснастила серию A4E HiFi-классом двухполосных динамиков и независимым сабвуфером, обеспечивая общую мощность звука в 50 Вт.

Источник: gizmochina