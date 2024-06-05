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Компания Sightful сделала ноутбук Spacetop G1 с AR-очками вместо экрана

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Компания Sightful представила свое новое устройство Spacetop G1, которое объединяет ноутбук без экрана и AR-очки, чтобы создать виртуальный экран и обеспечить пространственные вычисления.

Компания Sightful сделала ноутбук Spacetop G1 с AR-очками вместо экрана

Этот «ноутбук эпохи пространственных вычислений» снабжен специализированными AR-очками от Xreal, которые подключаются к нижней части устройства, где расположены клавиатура и трекпад.

С помощью Spacetop G1 пользователи могут пользоваться виртуальным экраном размером 100 дюймов, который парит над реальным миром. Устройство было выпущено год назад в качестве продукта раннего доступа, но теперь доступно для предварительного заказа по цене 1900 долларов.

Spacetop G1 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Очки имеют пару OLED-дисплеев с разрешением 1920х1080, поддерживают линзы, изготовленные по индивидуальным рецептам, и обладают акустической системой Xreal мощностью 6 Вт. Однако ограниченное поле зрения может быть недостатком устройства.

Кроме того, Spacetop G1 позволяет подключать периферийные устройства через порты USB-C, включая автономные мониторы, предоставляя уникальные сценарии использования. Устройство также поддерживает беспроводные технологии, включая WiFi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карты, 5G и 4G.

Spacetop G1 поставляется с фирменной операционной системой, основанной на ChromiumOS, которая предназначена для навигации с помощью жестов. Операционная система не поддерживает все существующие приложения, но хорошо работает с программным обеспечением Google. Устройство также оборудовано встроенной 5-мегапиксельной камерой для видеозвонков.

Хотя Spacetop G1 не имеет физического дисплея, его цена составляет 1900 долларов, что делает его достаточно дорогим устройством для пользователей, которые ищут виртуальный экран высокого качества.

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