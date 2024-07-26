Компания Sharp презентовала доступные лазерные проекторы

Японский гигант электроники Sharp представил проекторы из серии M. Новинки созданы в партнерстве Sharp и NEC.

Серия проекторов M рассчитана на покупателей, которые выбирают для себя доступные товары с передовыми технологиями.

Новинки получили лазерный модуль с технологией DLP, которая обеспечивает минимальное обслуживание устройства и высокий срок службы. Пока японская компания выпустила две модели серии М – Sharp XP-M421W-W и XP-M401H-W.

Проектор Sharp XP-M421W-W имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей, в то время как XP-M401H-W обладает нативным разрешением 1280 x 800 пикселей.

У модели M401H-W есть разъёмы HDMI 1.4b и HDCP 1.4, а более мощная M421W-W оснащена портами HDMI 2.0 и HDCP 2.2. В остальном, эти две модели довольно схожи даже по размерам. Максимальная яркость лазерных проекторов составляет 4000 люмен.

Стоимость проектора начинается от $1049 для модели XP-M401H-W и $1269 для модели XP-M421W-W. Приобрести новые проекторы серии M от Sharp можно напрямую на веб-сайте компании. Однако ожидается, что они вскоре появятся и в розничных магазинах.