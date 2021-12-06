Компания Sharp представила новый ударопрочный смартфон Sharp Aquos Wish

Новинка относится к модели начального уровня, в которой реализовали защиту от воды и пыли, и сделали прочный корпус.

Компания Sharp представила свою новый смартфон Sharp Aquos Wish. Он получил защиту по стандарту IP67 и прошел сертификацию MIL-STD-810H и MIL-STD-810G.

Как заявили в компании, корпус смартфона создан на 35% из переработанного пластика. Сам корпус полностью матовый, а это значит, что на нем не будет видно отпечатков пальцев.

Экран в смартфоне небольшой по современным меркам – 5,7 дюйма с разрешением 1520х720 пикселей. В верхней части дисплея находится каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 8 Мп. На тыльной стороне размещена камера с 13 Мп сенсором.

Для создания снимков в смартфоне используется приложение Google Camera Go. Под «капотом» устройства установили процессор Snapdragon 480 и 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

Флеш-накопитель на 64 ГБ стандарта UFS 2.1. В продажу Sharp Aquos Wish поступит под управлением Android 11, но через два года смартфон обещают обновить до Android 13

Компактный защищенный от ударов смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 3730 мАч с поддержкой быстрой зарядки, лотком на две SIM-карты и модулем NFC для бесконтактной оплаты.

В продажу новинка от Sharp поступит в начале следующего года, цены производитель пока не объявил.