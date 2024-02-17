Компания Sharge запускает в Китае ретро-зарядное устройство мощностью 35 Вт с дисплеем

Компания Sharge, ранее известная как Shargeek, выпустила новое компактное быстрое зарядное устройство под названием «Retro 35W».

Sharge известна качественными и стильными аксессуарами. За короткое время зарекомендовала себя как надежный производитель.

Быстрое зарядное устройство выполнено в виде компьютера Macintosh. Мощность 35Вт хватит для зарядки совместимых планшетов и смартфонов.

Компактные размеры и складные штыри делают его удобным для переноски. Поддержка разных протоколов позволяет заряжать устройства за короткое время.

В зарядке есть защита от перегрева, а также две наклейки для персонализации внешнего вида.

Гарантия 12 месяцев. Цена 129 юаней (18 долларов).

Источник: gizmochina