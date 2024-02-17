Главная » Новости

Компания Sharge запускает в Китае ретро-зарядное устройство мощностью 35 Вт с дисплеем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Sharge, ранее известная как Shargeek, выпустила новое компактное быстрое зарядное устройство под названием «Retro 35W».

Sharge известна качественными и стильными аксессуарами. За короткое время зарекомендовала себя как надежный производитель.

Быстрое зарядное устройство выполнено в виде компьютера Macintosh. Мощность 35Вт хватит для зарядки совместимых планшетов и смартфонов.

Компактные размеры и складные штыри делают его удобным для переноски. Поддержка разных протоколов позволяет заряжать устройства за короткое время.

В зарядке есть защита от перегрева, а также две наклейки для персонализации внешнего вида.

Гарантия 12 месяцев. Цена 129 юаней (18 долларов).

Компания Sharge запускает в Китае ретро-зарядное устройство мощностью 35 Вт с дисплеем Компания Sharge запускает в Китае ретро-зарядное устройство мощностью 35 Вт с дисплеем Компания Sharge запускает в Китае ретро-зарядное устройство мощностью 35 Вт с дисплеем

 

Источник: gizmochina

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.