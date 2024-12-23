Компания Serene Industries представила клавиатуру, которая на 65% состоит из алюминия

Компания Serene Industries показала свою новую клавиатуру Icebreaker, в конструкции которой на 65% используется алюминий.

Корпус выполнен из цельного куска алюминия 6061 и имеет уникальную клиновидную форму. Клавиатура теперь доступна в интернет-магазине по цене 1600 долларов, что связано с трудоемким процессом проектирования и эстетическим дизайном.

В то время как многие механические клавиатуры стоят 100-200 долларов, Icebreaker выделяется своим необычным дизайном и алюминиевыми колпачками клавиш, цена которых составляет 415 долларов.

На колпачках сделано около 800 микроотверстий для нанесения надписей и RGB-подсветки. Клавиатура доступна в прозрачном и черном цветах, причем черная версия стоит 2100 долларов.

Icebreaker предлагает несколько вариантов печатной платы, включая модели с горячей заменой и беспроводные. Она также оснащена двойной системой шумоподавления и аккумулятором на 4000 мАч, который обеспечивает длительное время работы. Клавиатура поддерживает настройки через VIA и собственный инструмент Serene Industries Configurator.

Дополнительные элементы, такие как упор для запястья и поворотная ручка, делают клавиатуру более удобной, придавая ей полноразмерный вид. Хотя точные переключатели не указаны, сообщается, что используются переключатели MX.