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Компания Segway представила робота-газонокосильщика с GPS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Segway представила новую газонокосилку Navimow i110N.

Navimow i110N является «умной» автономной газонокасилкой, со спутниковой связью.

Робот способен ухаживать за газоном площадью до 1000 квадратных метров на одном заряде. Navimow i110N оснащена системой точного позиционирования Exact Fusion Location System 2.0, которая использует RTK GPS и искусственный интеллект для обеспечения навигации с высокой точностью в пределах нескольких сантиметров.

Установка Navimow i110N очень проста — нужно всего лишь определить границы участка через мобильное приложение. Робот самостоятельно строит маршрут и косит всю площадь газона. Когда заряд аккумулятора падает, робот возвращается на зарядную станцию.

Компания Segway представила робота-газонокосильщика с GPS

Он также оснащен камерой и алгоритмами искусственного интеллекта для обнаружения препятствий. Все эти технологии и алгоритмы для многих знакомы по роботам-пылесосам.

Navimow i110N предлагает возможность удаленного управления, установки расписаний и настройки. Продается в комплекте со всем необходимым оборудованием. Navimow i110N на сайте Segway предлагают по цене от $999 до $1299, в зависимости от модели.

Компания Segway представила робота-газонокосильщика с GPS

Источник: 9to5toys

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