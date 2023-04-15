Компания Seagate презентовала жёсткий диск IronWolf Pro 22TB за 600 долларов

Seagate начала производство нового HDD под названием IronWolf Pro 22TB, эта новинка стала самой ёмкой в линейке производителя и ее уже можно заказать по цене 400 долларов.

Seagate выпустила классический HDD накопитель на 22 ТБ. В нем применили 10 магнитных пластин со скоростью вращения 7200 об/мин. Накопитель также получил 20 головок и кэш-память объёмом 512 МБ.

IronWolf Pro 22TB рассчитан на использование не только в домашних системах, но также корпоративных RAID-решениях.

Заявленное время безотказной работы 2,5 млн часов.

IronWolf Pro 22TB уже доступен для заказа, причем старт продаж начали со скидкой в 200 долларов, обычная цена накопителя составляет 600 долларов.