Компания Seagate готовит жесткий диск на 30 ТБ магнитной записи в III квартале 2023 года

Seagate опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2023, в котором отмечается существенное падение выручки в сравнении с прошлогодним показателем.

В текущем отчете указана сумма 1,887 млрд долларов, а годом ранее она составляла 3,116 млрд долларов.

Также производитель раскрыл планы по увеличению ёмкости жёстких дисков. В планах производителя в ближайшее время выпустить HDD на базе HAMR объёмом 22 ТБ и 24 ТБ, а к концу года освоить производство 3,5-дюймоых дисков ёмкостью более 30 ТБ.

Было отмечено, что на собственной платформе HAMR ведется разработка HDD ёмкостью 50 ТБ и более, но они должны появится в 2026 году.