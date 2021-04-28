Компания «Сбербанка» в мае представит новое игровое направление «Сбер игры»28.04.2021 23:34
«Сбер» создаст новое подразделение, которое займется разработкой игр. Подробнеё про планы российской компании расскажут в мае на конференции разработчиков.
Созданием «СберИгры» займется дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент».
Она организует новое для компании направление, которое будет включать продюсерский центр, студию разработки, околоигровые сервисы и издательство.
Возглавит игровое подразделение Алиса Чумаченко, которая имеет огромный опыт в игровой индустрии.
20 мая состоится первая технологическая конференция «Сбера» для разработчиков, на которой Чумаченко и расскажет про планы «СберИгры».
Уже известно, что игры будут объединены в экосистему «Сбера» и облачной платформы SberPlay.
Просмотры: