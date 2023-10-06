Компания Samsung запустила упрощенную версию смартфона Galaxy S23

Samsung представила смартфон Galaxy S23 FE для поклонников линейки Galaxy. Устройство получило ключевые возможности флагманов.

Благодаря 50-мегапиксельной широкоугольной камере и 10-мегапиксельному фронтальному модулю S23 FE устройство может делать превосходные снимки даже ночью.

Функция Vision Booster обеспечивает более яркое и контрастное изображение на AMOLED-дисплее. Также присутствуют энергоэффективный процессор Exynos 2200 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Реалистичную графику в играх обеспечивает технология Ray Tracing. Для предотвращения перегрева увеличена испарительная камера в смартфоне.

Galaxy S23 FE выходит в четырёх цветах и доступен для предзаказа в МТС с памятью 128/256 Гб по цене 65/70 тыс. рублей. Это отличный выбор для поклонников экосистемы Samsung.