Компания Samsung запустила продажи линейки телевизоров Neo QLED

В России стартовал прием заказов на новые телевизоры от компании Samsung.

С сегодняшнего дня корейский производитель электроники принимает заказы на Samsung Neo QLED 8K QN900A 75, QLED 4K QN90A 65 и Neo QLED 4K QN85A 55.



Это не полный модельный ряд производителя, так как серия состоит из 4К телевизоров диагональю от 50 до 85 дюймов, и 8К версий с диагональю экраном от 65 до 85 дюймов.

Из всей линейки Neo QLED 2021 года флагманом считается QN900A. В нем толщина рамки экрана составляет всего 0,8 мм, а сама рамка выполнена из нержавеющей стали.

Несмотря на минимальную толщину рамок компании удалось в телевизоре разместить динамики и сабвуфер.



Напомним, вся серия Neo QLED 2021 получила подсветку Quantum Mini LED и графическую подсистему Neo Quantum Processor.

Сейчас Neo QLED 8K QN900A 75 можно заказать за 679 990 рублей, Neo QLED 4K QN90A 65 за 219 990 рублей, а Neo QLED 4K QN85A 55 предлагается за 149 990 рублей.