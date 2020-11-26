Компания Samsung запланировала выпуск 6 млн смартфонов Galaxy S2127.11.2020 00:30
Сборка смартфонов Galaxy S21 начнется уже в декабре, но уже стало известно, какие объемы запланированы.
Если верить информаторам, то компания Samsung запланировала выпуск 6 млн смартфонов Galaxy S21.
В руководстве компании будут следить за спросом на свои смартфоны и по необходимости будет принято решение об увеличении производства.
Решение ограничить объемы производимой продукции якобы принято из-за не высоких продаж смартфонов актуальной линейки на фоне пандемии коронавируса и достаточно высокой цены.
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