Сборка смартфонов Galaxy S21 начнется уже в декабре, но уже стало известно, какие объемы запланированы.

Если верить информаторам, то компания Samsung запланировала выпуск 6 млн смартфонов Galaxy S21.

В руководстве компании будут следить за спросом на свои смартфоны и по необходимости будет принято решение об увеличении производства.

Решение ограничить объемы производимой продукции якобы принято из-за не высоких продаж смартфонов актуальной линейки на фоне пандемии коронавируса и достаточно высокой цены.