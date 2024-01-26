Компания Samsung запатентовала смартфон с выдвижным экраном

Квадратный смартфон с выдвижным экраном от Samsung может представлять собой новую эру в мире мобильных устройств. Этот инновационный дизайн может быть ответом на проблемы, с которыми сталкиваются складные смартфоны, такие как уязвимость движущихся частей.

Выдвижной экран позволит сделать устройство более прочным и долговечным, так как главная часть смартфона будет иметь обычный экран, а дополнительный экран будет выдвигаться по мере необходимости.

Это также может предоставить больше возможностей для пользователей, таких как увеличение рабочей площади или отображение дополнительной информации.

Samsung, известный своими инновациями в сфере мобильных технологий, может использовать параллельное выравнивание и уникальные соединения, чтобы обеспечить большую гибкость и долговечность выдвижного экрана.

Этот новый дизайн может изменить представление о гибких смартфонах и открыть новые возможности для пользователей.

Важно отметить, что пока это только патент, и неизвестно, будет ли Samsung реализовывать эту идею в реальности. Однако, этот патент предоставляет предпосылки для будущего развития гибких смартфонов и может стать основой для создания новых и инновационных устройств.