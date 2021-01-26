Компания Samsung запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном

В компании Samsung недавно запатентовали новый смартфон, в котором будет раздвижная конструкция и гибкий экран.

Необычный аппарат уже показали на рендерных изображениях, основанных на патентах.

Патентная заявка с названием Dual Slidable electronic device была подана компанией еще в марте прошлого года, а документация была опубликована только в этом месяце.

Патент описывает устройство в виде слайдера, в котором спереди и сзади может быть гибкий экран.

Патент предусматривает наличие одного или сразу двух гибких экранов, а за счет конструкции слайдера площадь экрана может увеличиваться на 30% в сравнении с доступным дисплеем в сложенном состоянии. При полном раскрытии пользователю будет доступен 8-дюймовый дисплей.