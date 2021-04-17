Компания Samsung запатентовала новый тип гибкого смартфона17.04.2021 23:41
Samsung регулярно патентует новые устройства, в том числе и модели с гибким экраном.
На этот раз компания Samsung запатентовала новый тип гибкого смартфона, который отличается от уже представленных или запатентованных ранее.
Речь идет об устройстве с экраном, способном сгибаться в двух направлениях, при этом по конструкции он похож на Galaxy Z Flip.
В модели имеется удлиненный экран, но он может сгибаться как внутрь, так и наружу.
В последнем случае пользователю с двух сторон будет доступен экран, тогда как в сложенном внутрь состоянии дисплей защищен от внешних воздействий.
Кроме этого, в патентной заявке описывают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
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