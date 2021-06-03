Компания Samsung вернет смартфон Galaxy Note на рынок в 2022 году

Ранее предполагалось, что производитель полностью откажется от линейки Galaxy Note, но по новым данным, Samsung вернет смартфон Galaxy Note на рынок в 2022 году.

В 2021 году поклонников серии Galaxy Note решили разочаровать, так как выяснилось, что новой модели не будет.

Об этом ранее заговорил директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко на очередном собрании акционеров.

При этом, уточняется, что серию Galaxy Note не закрывают и она будет продолжена, но только в 2022 году.

Стоит напомнить, что Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra уже могут работать со стилусом S Pen, а ранее стилус был эксклюзивной частью Galaxy Note и многие покупали эти смартфоны как раз за возможность работать с электронным пером.

Истинные причины отказа от выпуска нового Galaxy Note в 2021 году пока не известны.