Компания Samsung в следующие 10 лет намерена выпустить SSD ёмкостью 1024 Тбайт

Samsung активно развивает направление SSD накопителей, в планах корейской компании выпустить накопитель объёмом 1000 ТБ.

Об этом сказал менеджер группы по планированию продуктов на флеш-памяти NAND Къюнгрюн Ким на мероприятии China Flash Memory Market Summit 2023.

На мероприятии было сказано, что в следующие десять лет компания начнет производить SSD накопители объёмом до 1 Пбайт.

Для достижения такого показателя сейчас ведется работа по трём направлениям, среди которых упаковка такого объёма в запланированные размеры.

Стоит отметить, что Samsung не единственный производитель, который работает над серьезным увеличением объёма SSD накопителей, также такие работы проводят SK hynix, Kioxia, Micron и YMTC.