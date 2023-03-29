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Компания Samsung в следующие 10 лет намерена выпустить SSD ёмкостью 1024 Тбайт

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Samsung активно развивает направление SSD накопителей, в планах корейской компании выпустить накопитель объёмом 1000 ТБ.
Об этом сказал менеджер группы по планированию продуктов на флеш-памяти NAND Къюнгрюн Ким на мероприятии China Flash Memory Market Summit 2023.

На мероприятии было сказано, что в следующие десять лет компания начнет производить SSD накопители объёмом до 1 Пбайт.

Для достижения такого показателя сейчас ведется работа по трём направлениям, среди которых упаковка такого объёма в запланированные размеры.

Стоит отметить, что Samsung не единственный производитель, который работает над серьезным увеличением объёма SSD накопителей, также такие работы проводят SK hynix, Kioxia, Micron и YMTC.

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