Компания Samsung в 2024 году стала лидером на рынке смартфонов в Европе

Samsung продолжает доминировать на европейском рынке смартфонов, но Apple и Xiaomi также удерживают свои позиции среди лидеров. Конкуренция между этими компаниями остается высокой.

Согласно исследованию аналитической компании Canalys, Samsung продолжает удерживать лидерство на европейском рынке смартфонов. В первом квартале 2024 года Samsung заняла 37% европейского рынка, поставив 12,1 млн устройств.

Общий объем рынка смартфонов в Европе (за исключением России) вырос на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 33,1 млн устройств.

На втором месте оказалась компания Apple с долей рынка в 22% и поставками 7,3 млн устройств. В прошлом году Apple занимала первое место на рынке, но в текущем отчетном периоде уступила лидерство Samsung. Третье место заняла компания Xiaomi, которая имеет 16% доли рынка и поставила 5,4 млн смартфонов.

Среди популярных моделей на европейском рынке оказались iPhone 15 Pro Max (2,6 млн), iPhone 15 Pro (1,6 млн) и Samsung Galaxy S24 Ultra (1,6 млн).

Также в топ-10 моделей вошли Samsung Galaxy A15 (1,6 млн), iPhone 15 (1,4 млн), Redmi 13C (1,2 млн), Galaxy A15 5G (1,2 млн), Galaxy S24 (1,1 млн), Redmi Note 13 4G (1,1 млн) и Galaxy A25 5G (900 тыс.).

Samsung продолжает доминировать на европейском рынке смартфонов, а Apple и Xiaomi также удерживают свои позиции среди лидеров. Конкуренция между этими компаниями остается высокой.