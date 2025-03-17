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Компания Samsung своим обновлением вывела из строя дорогие саундбары

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Компания Samsung оказалась под давлением клиентов из-за проблем с саундбарами после недавнего обновления программного обеспечения, которое вывело из строя множество моделей, включая Q800D, Q990D и Q995D.

Обновление, содержащее прошивку версии 1020, было выпущено без списка изменений, оставив пользователей в неведении.

Согласно жалобам на форумах и Reddit, проблемы начинаются, когда на звуковой панели появляется приветственное сообщение, и она не подключается к телевизору, что заставляет его переключаться на встроенные динамики. Попытки исправить ситуацию, включая регулировку громкости и отключение устройства, оказались безуспешными.

Клиенты, обратившиеся в службу поддержки Samsung, получили лишь минимальную помощь. Представители компании подтвердили наличие проблемы, но не предложили немедленного решения.

Многие пользователи требуют замены устройств, независимо от гарантийного статуса, так как проблема связана с обновлением программного обеспечения.

Samsung пока не сделала официального заявления или не предложила решения, и растущее количество жалоб подчеркивает необходимость срочных мер для восстановления доверия к бренду.

 

Источник: gizmochina

Samsung
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