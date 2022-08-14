Компания Samsung скоро выпустит самый быстрый SSD

Samsung готовит новый SSD с поддержкой PCIe 5.0 x4.

Его упоминание было обнаружено в базе данных некоммерческой организации PCI-SIG. В ней зарегистрировали SSD Samsung 990 PRO, который будет подключатся через интерфейс M.2.

Новый накопитель будет в два раза быстрее версий Gen4, но ожидается, что и греться они будут очень сильно.

SSD класса Gen5 будут поддерживается с материнскими платами под процессоры Intel Alder Lake и X670 и B650 для AMD AM5. О том, когда Samsung 990 PRO станет доступен покупателям, ничего не сообщается.