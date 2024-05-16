Компания Samsung с 2024 года отгрузила рекордные 2,9 млрд смартфонов

За последние 10 лет Samsung продала около 3 миллиардов смартфонов, что является более высоким показателем, чем суммарные продажи Xiaomi, Huawei и Vivo.

Данные от AltIndex показывают продажи ключевых игроков рынка за последнее десятилетие, и Samsung занимает лидирующую позицию.

Согласно этим данным, Samsung продала 2,937 миллиарда смартфонов. На втором месте находится Apple, которая за тот же период продала 2,203 миллиарда смартфонов. Хотя Apple значительно отстает от Samsung, она все равно опережает своих ближайших конкурентов.

Третье место занимает Xiaomi с результатом в 1,147 миллиарда проданных смартфонов за 10 лет. За Xiaomi следуют Huawei (1,057 миллиарда), Oppo (911,9 миллиона) и Vivo (526,6 миллиона). Интересно отметить, что Samsung продала больше смартфонов, чем Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятые.

Несмотря на это, продажи Samsung в долгосрочной перспективе непрерывно снижаются, за исключением заметного роста в 2023 году.