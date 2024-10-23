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Компания Samsung разрабатывает ноутбук с гибким дисплеем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Samsung исследует возможность создания ноутбука с гибким экраном, который может стать новым шагом в технологии. В патентных документах компания представила концепт устройства в традиционном формате с обычной клавиатурой.

Компания Samsung разрабатывает ноутбук с гибким дисплеем

Отличие этого ноутбука в том, что его дисплей сгибается не пополам, как у складных смартфонов. Вместо этого имеется шарнир, который позволяет сложить только узкую полоску в верхней части экрана. В этой области также находится камера, которая при сгибании перестает «смотреть» на пользователя.

Компания Samsung разрабатывает ноутбук с гибким дисплеем

В сложенном состоянии часть дисплея сможет отображать информацию даже при закрытой крышке ноутбука. Однако пока нет информации о технических характеристиках или дате выхода устройства на рынок.

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