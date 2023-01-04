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Компания Samsung представила среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 5G

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Новинка получила ценник 200 долларов и стала одним из первых представленных устройств компании.

Samsung представила среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 5G. Новинка имеет диагональ 6,6 дюйма с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Процессор используется Exynos 1330, который дополнен 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. А вот аккумулятор имеет емкость 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Фронтальная камера оснащена датчиком на 13 Мп, а основная камера имеет три модуля, где главный получил разрешение 50 Мп. Операционная система используется Android 13 с One UI 5.0.

Базовая конфигурация имеет стоимость 200 долларов в США и 230 евро в Европе. Продажи стартуют в апреле.

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