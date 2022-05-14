По сути это улучшенная версия старого планшета, которая уже доступна для предзаказа и станет доступна для покупки с 23 мая.

Компания Samsung представила обновлённый планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 года. Новая версия работает уже на базе операционной системы Android 12, а также получила процессор Snapdragon 720G.

Напомним, что в старой версии был установлен Android 10 и Exynos 9611.

Планшет имеет 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000 x 1200 пикселей, стереодинамики AKG с поддержкой Dolby Atmos, поддержку стилуса S Pen, а за автономность отвечает батарея на 7 040 мАч.

В продаже доступна версия с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти по цене 400 евро.