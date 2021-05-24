Компания Samsung рассекретила бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Samsung показала внешность, а также раскрыла некоторые технические характеристики бюджетного планшета Galaxy Tab A7 Lite.

Ранее инсайдеры уже раскрывали некоторые данные, но сейчас его представил сам производитель.

Для Galaxy Tab A7 Lite разработано сразу три чехла. Рендерные изображения самого планшета, а также чехлов появились на латвийском сайте Samsung.

Предположительно, Galaxy Tab A7 Lite станет прямым наследником Galaxy Tab A 8.0, который был показан в 2019 году, но если у последнего установлен 8,4-дюймовый экран, то в Galaxy Tab A7 Lite экран будет значительно больше.

Ранее сообщалось, что панель будет 12,4-дюймовой с разрешением 1340х800 пикселей.

В основу будущей новинки ляжет MediaTek Helio P22T и 3 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти предложат 32 или 64 ГБ.

На европейском рынке Galaxy Tab A7 Lite будет оцениваться от 150 евро. Модель будет предлагаться и в 4G LTE модификации, но ориентировочные цены на такие версии пока не известны.