Компания Samsung покажет первый в мире складной планшет в начале 2023 года

Samsung сейчас лидер на рынке гибких смартфонов, эта компания уже получила достаточно опыта в производстве таких устройств и сейчас она готовит планшет с гибким экраном.

По данным сетевых источников, которые знакомы с планами производителя, раскладной планшет с гибким экраном сейчас находится на финальном этапе.

Ориентировочно его представят в начале следующего года одновременно с показом линейки Galaxy Tab S9 на мероприятии Unpacked.

Пока источник не раскрывает данные про новый раскладной планшет, возможно у него и нет информации. Однако стоит вспомнить, что Samsung уже оформила несколько патентов, в которых описывается складной планшет, причем в патенте упоминается два места сгиба экрана, а не один как в Galaxy Z Flip и Z Fold.