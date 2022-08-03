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Компания Samsung официально запатентовала название «Гнусмас»

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«Гнусмас» до недавнего времени являлось обидным прозвищем компании Samsung.

Но похоже, что производитель электроники решили все переиграть и официально зарегистрировать товарный знак «Гнусмас».

В частности, Samsung запатентовала G-nusmas, причем в патенте указано, что товарный знак будет означать виртуальный помощник. Речь идет о представленном несколько лет назад виртуальном инопланетянине.

Его представили в 2017 году в рекламе Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Предполагается, что G-nusmas будет фигурировать во время презентации новых складных смартфонов.

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