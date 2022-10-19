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Компания Samsung объявила о запуске самой быстрой памяти LPDDR5X DRAM

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Samsung Electronics объявила, что ее новейшая память для мобильных устройств прошла все тесты, в которых был достигнут показатель скорости 8,5 Гбит/с.

Также корейский производитель отметил, что память LPDDR5X готова для работы с чипами компании Qualcomm.

LPDDR5X продемонстрировала самую большую скорость в отрасли, и теперь в Samsung уверены, что благодаря такой памяти они смогут наладить долгосрочное партнерство с Qualcomm

Вице-президент Qualcomm уже подтвердил, что их компания станет первой в мире, которая начнет внедрение LPDDR5X со скоростью 8,5 Гбит/с на устройства с платформой Snapdragon.

Первым чипом с LPDDR5X станет Snapdragon 8 Gen2, который в смартфонах появится в первом квартале 2023 года.

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