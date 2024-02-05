Компания Samsung обновлениями улучшит камеры Galaxy S24

Пользователи столкнулись с некоторыми незначительными проблемами с камерой Samsung Galaxy S24.

В сети стало появляться все больше жалоб на работу основной камеры флагманской серии корейского производителя.

Samsung официально признала эти проблемы, ожидается что компания исправит их с помощью предстоящих обновлений программного обеспечения.

Разработчики заявляют, что активно работает над оптимизацией камеры Galaxy S24 на основе ценных отзывов пользователей, собранных из различных источников. Они стремятся улучшить точность передачи цветов и «3D-эффект» по сравнению с предыдущими моделями Galaxy S.

Пользователи в сети жалуются на шум и полосы на снимках при низком освещении, небольшой задержкой при съемке в дневное время и на ограниченный динамический диапазон вокруг определенных источников света при низком освещении. Некоторые пользователи также отмечают потерю деталей в текстурах.

Samsung не указала конкретные сроки выпуска обновлений для исправления проблемы с камерой. Вероятно, они будут включены в первые несколько выпусков программного обеспечения.