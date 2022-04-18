Samsung запустила продажи восстановленных Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Восстановленные прошлогодние флагманы уже предлагаются для предзаказа, тогда как полноценные продажи планируют запустить с 22 апреля.

Восстановленные смартфоны будут иметь гарантию 1 год, новые аккумуляторы и все оригинальные детали. Заказать восстановленные Galaxy S21 предлагает интернет-магазин Re-Newed.

Там указано, что стоимость Galaxy S21 составляет 675 долларов, что на 124 доллара ниже, чем покупать новое устройство.

Модель Galaxy S21+ оценена в 850 долларов, а восстановленный Galaxy S21 Ultra предлагают купить за 1000 долларов.

До 22 апреля при заказе смартфонов предлагается скидка в 100 долларов, которую можно использовать для покупок на сайте Samsung.com.