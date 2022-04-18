Главная » Новости

Samsung запустила продажи восстановленных Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

На чтение 1 мин Просмотров 111 Опубликовано

Восстановленные прошлогодние флагманы уже предлагаются для предзаказа, тогда как полноценные продажи планируют запустить с 22 апреля.

Восстановленные смартфоны будут иметь гарантию 1 год, новые аккумуляторы и все оригинальные детали. Заказать восстановленные Galaxy S21 предлагает интернет-магазин Re-Newed.

Там указано, что стоимость Galaxy S21 составляет 675 долларов, что на 124 доллара ниже, чем покупать новое устройство.

Модель Galaxy S21+ оценена в 850 долларов, а восстановленный Galaxy S21 Ultra предлагают купить за 1000 долларов.

До 22 апреля при заказе смартфонов предлагается скидка в 100 долларов, которую можно использовать для покупок на сайте Samsung.com.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.