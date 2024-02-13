Компания Samsung добавит в свои наушники ИИ-перевод живой речи

Это произойдет в ближайшем обновлении, которое разрабатывает компания.

Samsung готовится выпустить обновление для своих наушников, которое добавит функцию с названием Live Translate. Информация о новой функции была раскрыта на презентации Samsung Galaxy S24, где были представлены различные функции искусственного интеллекта.

Теперь стало известно, что она будет внедрена в наушники Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds FE и появится после обновления приложения Galaxy Buds.

Заявлено, что Live Translate будет работать даже без подключения к сети интернет. Функция будет полезна людям, которые общаются на разных языках, так как среди ее возможностей есть перевод речи в реальном времени.

К сожалению, пока нет информации о том, какие языки будет поддерживать приложение, а также неизвестны точные сроки запуска.

Для начала будут предложены английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский и корейский языки.