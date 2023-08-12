Компания с основателями из России разработала замену Roblox и Minecraft

Компания Onlyspace, основанная российскими предпринимателями, представила свою новую игровую платформу Megamod, которая является аналогом популярных «песочниц» Roblox и Minecraft. Она позволяет пользователям создавать собственные игры. На текущий момент Megamod находится в стадии бета-тестирования, но за первые четыре месяца на платформе уже зарегистрировались более 3000 человек и создано свыше 3000 игр, сообщил представитель компании в интервью «Ведомостям». Эксперты полагают, что с учетом ограничений для пользователей в отношении Minecraft и Roblox, Megamod может представлять локальную конкуренцию.

Создателями Megamod являются Алексей Костарев и Дмитрий Семиряжко. В прошлом Костарев принимал участие в создании популярной игры «Счастливый фермер», пользующейся популярностью среди пользователей «ВКонтакте». Проект Megamod получил инвестиции в размере $1,5 млн. В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении дополнительных инвестиций от сторонних инвесторов.

Onlyspace, ранее занимавшаяся выпуском NFT-игр, переключила свою деятельность на создание free-to-play онлайн-игр. В прошлом году семейный офис основателя Xsolla Александра Агапитова инвестировал в компанию $2,25 млн.

Платформа Megamod предоставляет возможность «неразработчикам» создавать разнообразные игры с использованием встроенных инструментов, а также делиться своими творениями с другими игроками. На платформе уже доступны различные виды игр, включая лабиринты, гонки, паркур и другие. Сейчас на платформе зарегистрировано около 2500 игроков и 400 тимлидов, которые активно создают новые игры, по словам представителя компании. Основная аудитория платформы – русскоязычные пользователи из России, Украины, Бельгии и Латвии.

Компания предоставляет возможность любому пользователю стать креатором и создать свою собственную игру. За каждую игру Onlyspace выплачивает около $200 автору или команде. В дальнейшем компания планирует получать доходы от продажи внутриигровых товаров и дополнительного игрового времени.

Эксперты отмечают, что аудитория песочниц, к которым относятся Roblox и Minecraft, весьма обширна. В России только Minecraft собирал более 20 млн активных игроков ежемесячно, а Roblox – до 7 млн. Общая месячная онлайн-аудитория Roblox в 2023 году составляет около 210 млн человек. В марте 2022 года игра Minecraft была удалена из российских Google Play и App Store после объявления Microsoft об уходе с российского рынка.