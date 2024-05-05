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Компания Redmi сделала футбольную версию смартфона Note 13 Pro+

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Бренд Redmi представил специальную версию своего популярного смартфона под названием Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition.

Компания Redmi сделала футбольную версию смартфона Note 13 Pro+

Эта версия была создана совместно с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) и предназначена для поклонников футбола.

Технические характеристики спецверсии идентичны оригиналу: устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем, основной камерой разрешением 200 Мп, процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 ватт.

Компания Redmi сделала футбольную версию смартфона Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition имеет синий корпус с логотипом AFA. На задней крышке устройства в центральной части выгравирована цифра 10, отсылающая к знаменитому футболисту Лионелю Месси.

В комплект поставки смартфона входит золотистая скрепка для SIM-карты и оригинальная тема интерфейса.

Лимитированная версия Redmi Note 13 Pro+ будет доступна на индийском рынке с 15 мая по цене около 420 долларов США. Пока неизвестно, будет ли новинка выпущена в Китае.

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