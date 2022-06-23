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Компания Realme представила новый смартфон Narzo 50i Prime по цене 100 долларов

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Realme для международного рынка представила свой новый смартфон с большим аккумулятором.

Модель под названием Realme Narzo 50i Prime на глобальном рынке будет предлагаться по цене от 100 долларов, но такой ценник будет за базовую версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Также можно будет купить смартфон с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Такой вариант Realme Narzo 50i Prime будет стоить 110 долларов. Продажи новинки начинаются с 27 июня на AliExpress.

В Realme Narzo 50i Prime установлен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. В верхней части экрана находится 5 Мп камера, на задней панели установлена 8 Мп камера.

В основе аппарата лежит процессор Unisoc T612. Аккумулятор новинки на 5000 мАч можно заряжать блоком питания мощностью 10 Вт.

Realme Narzo 50i Prime также получил поддержку 4G, лоток для двух SIM-карт и карты памяти и FM-радио. Устройство работает под управлением Android 11 с оболочкой Realme Go Edition.

Realme Realme Narzo 50i Prime
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