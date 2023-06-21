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Компания Realme уходит с рынка Германии вслед за Oppo, OnePlus и Vivo

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Патентные споры привели к уходу с рынка Германии китайкой корпорации BBK Electronics, следом за ней уходит и другой производитель смартфонов родом из КНР.

Патентные споры между Nokia и производителями смартфонов привели к уходу из Германии Vivo, OnePlus и OPPO (входят в состав BBK Electronics). Теперь стало известно о выходе с немецкого рынка компании Realme.

В Realme уже официально заявили, что ограничивают деловые операции в Германии из-за патентных споров с Nokia. При этом в компании отметили, что полностью покидать европейский рынок не планируется.

Nokia обвинила китайских производителей в нарушении патентов, связанных с технологией обработки сигналов 4G и 5G без уплаты лицензионных отчислений.

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