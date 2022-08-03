Realme оценила в РФ смартфон Realme 9 4G в 26 тысяч рублей

При этом сам аппарат официально будет представлен только 9 августа, но в России эта новинка уже доступна для покупки.

Компания Realme начала продажи смартфона Realme 9 4G, который оценила в РФ в 26 тысяч рублей. Его уже предлагают в «Связном», DNS и «М.Видео» и указанная выше стоимость будет действовать временно, после чего цена составит 28 990 рублей.

В данном случае речь идет о версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В продаже устройство появилось в черном, белом и ярко-желтом цветах. Модель имеет 6,4-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Спереди предлагают 16-мегапиксельную селфи-камеру, а на задней панели располагается тройная камера с модулями на 108, 2 и 2 Мп.

Основой для смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 680. За его автономность отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Еще в новом Realme 9 4G стоит отметить наличие NFC. В качестве операционной системы заявлен Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.