Компания Realme работает над своим первым смартфоном с гибким экраном

Складных смартфонов с гибким экраном на рынке пока очень мало, и стоят они дорого, но Realme намерена изменить данную ситуацию.

В компании зарабатывают несколько моделей с гибким экраном. По словам вице-президента Realme Сюй Ци, сейчас ведется разработка новых моделей раскладных смартфонов, которые будут по-настоящему массовыми.

Сроки выхода и параметры моделей пока не озвучивают.

Представитель Realme также сказал, что теперь будет выпускаться две серии смартфонов в год, обновление будет происходить в средине и конце каждого года.