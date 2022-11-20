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Компания Realme работает над своим первым смартфоном с гибким экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Складных смартфонов с гибким экраном на рынке пока очень мало, и стоят они дорого, но Realme намерена изменить данную ситуацию.
В компании зарабатывают несколько моделей с гибким экраном. По словам вице-президента Realme Сюй Ци, сейчас ведется разработка новых моделей раскладных смартфонов, которые будут по-настоящему массовыми.

Сроки выхода и параметры моделей пока не озвучивают.

Представитель Realme также сказал, что теперь будет выпускаться две серии смартфонов в год, обновление будет происходить в средине и конце каждого года.

 

Realme
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