Компания Realme представит 11 мая конкурентов Redmi и Poco

Компания Realme уже через несколько дней проведет презентацию новой линейки смартфонов, которые составят конкуренцию недорогим брендам Redmi и Poco.

Новые смартфоны дебютируют 11 мая под новой маркой Narzo. Эти смартфоны планировали представить еще в марте в Индии, но коронавирус внес свои коррективы в планы, и компания перенесла анонс.

На фоне возобновления работы магазинов в Индии, а также ослабления карантина, Realme решила все-таки провести презентацию новинок.

Пока известно, что новые смартфоны имеют название Narzo 10 и Narzo 10A, У этих аппаратов будет тройная и четверная основные камеры соответственно. Narzo 10 создадут на базе процессора Mediatek Helio G70, а 10А получит Mediatek Helio G80.

Обе модели будут оснащены аккумуляторами на 5 000 мАч. Предварительная минимальная стоимость новинок составит 130 долларов.