И хотя продажи смартфона уже стартовали, скидки компания обещает предоставить позднее.

Обычно на старте продаж устройств специальная цена действует сначала, но в случае с GT 2 Pro, скидки будут предоставлять в период с 26 июля и до конца августа.

Компания Realme представила в РФ смартфон GT 2 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1, который в версии 12/256 Гб оценили в 89 990 рублей. С конца июля и в августе начнет действовать специальная цена – 79 990 рублей.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 65-ватной зарядки, тройной камерой с датчиками на 50, 50 и 2 Мп, а работает он под управлением Android 12 с Realme UI 3.0.