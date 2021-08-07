Компания Realme покорила российский рынок смартфонов

Компания Realme на глобальном рынке одна из самых молодых компаний, она работает на рынке всего пару лет и за это время китайский производитель уже стал узнаваемым брендом.

Realme начинала с бюджетных смартфонов, но уже через год она выпустила флагманские модели, а позже расширила свой ассортимент за счет носимой электроники и телевизоров.

Сейчас Realme занимает 10% рынка. В России она расположилась на третьем месте по продажам, и как оказалось, этот китайский производитель за год смог увеличить свои продажи на рекордные 5113%. Сейчас компания уступает только Xiaomi и Samsung.

Такой результат Realme смогла показать всего за 7 кварталов.

Realme на многих рынках входит в «пятерку» самых популярных производителей смартфонов.

На достигнутом бренд останавливаться не собирается, в планах Realme ежегодно продавать минимум по 100 млн смартфонов.